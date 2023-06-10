В Баку научились подделывать и отнимать товарные знаки. Громкое дело «SHAURMA №1»
Судебная тяжба, много лет продолжающаяся вокруг сети кафе «SHAURMA №1», обрастает новыми эпизодами. На сей раз выяснилось, что путем подделки документов владелец сети потерял право и на сам товарный знак.
Об этом haqqin.az рассказал Джейхун Магеррамов - официальный глава сети «SHAURMA №1» и один из участников судебного процесса.
«Судебное разбирательство все еще продолжается, а потому не хочу вмешиваться в его ход, - начал Джейхун. – Но недавно наш новый адвокат, Турал Алиев, выяснил, что право на товарный знак «SHAURMA №1», выданное в свое время на мое имя, каким-то образом перешло к другому человеку…»
В этой связи следует уточнить, что право на товарный знак, как и патенты и прочие права на интеллектуальную собственность выдаются соответствующим государственным органом и подтверждается свидетельством. Именно такое свидетельство от 4 марта 2010 года (номер реестра 2010 0274), фиксирующее право на товарный знак «SHAURMA №1», Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам выдал Джейхуну Магеррамову. Учитывая, что речь идет об официальном документе, заверенным государственной структурой, Магеррамов и мысли не допускал, что кто-то сможет внести в него изменения без его личного согласия. Но, как выяснилось, владелец товарного знака сильно заблуждался, поскольку бывшие партнеры Магеррамова готовили за его спиной продуманный подвох с далеко идущим прицелом.
Как стало известно, липовые права на товарный знак понадобились одному из первых партнеров Магеррамова, Теймуру Имамвердиеву, чтобы переоформить на свое имя всю сеть «SHAURMA №1». И выяснилось это только в ходе судебного процесса, иначе законный владелец прав и дальше продолжал оставаться в полном неведении.
По счастью для доверчивого предпринимателя, его новый адвокат, Турал Алиев, всерьез взялся за выяснение законности прав, выданных Теймуру Имамвердиеву, и ужаснулся, узнав какими невообразимо грубыми методами он их получил.
«В ответ на запрос предыдущего адвоката Магеррамова, Агентство интеллектуальной собственности сообщило, что право на товарный знак оформлено на имя Теймура Имамвердиева, - рассказал Турал Алиев. – При этом, и дата выдачи, и реестровый номер были те же, что и на правах моего клиента. Получалось, что один и тот же документ выдан одновременно двум разным юридическим лицам. Но так ведь не бывает, верно? И тогда я начал разматывать клубок этой истории, выявив в итоге сложную технологию подтасовок и подделок, путем которых Имамвердиев провернул сделку по незаконному присвоению чужого товарного знака».
Как выяснил дотошливый адвокат, на первом этапе Имамвердиев подделал подпись истинного владельца, Джейхуна Магеррамова, о добровольной передаче ему права без принятого в таких случаях нотариального заверения документа. После чего, «с помощью» чиновников Госкомитета по стандартизации, оформил липовый документ на владение интеллектуальной собственностью. Затем Имамвердиев нашел себе подельника, некоего Сабухи Алиева, и переоформил на него сертификат на право владения, но уже как положено, через нотариуса. А спустя некоторое время Сабухи Алиев, также через нотариуса, переоформил документ уже на самого Имамвердиева.
«Отмыв» липовый документ и став таким образом «законным» владельцем интеллектуальной собственности, Теймур Имамвердиев, почувствовавший себя неуязвимым, все-таки, не учел, что, в отличие от денег, безнаказанно «отмыть» официальные документы намного сложнее – всегда остаются какие-то корешки, регистрационные записи и прочие нюансы, которые в итоге и выявил Турал Алиев.
Первым делом адвокат Джейхуна Магеррамова послал на экспертизу подпись своего клиента на документе о передаче собственности Имамвердиеву. Ответ эксперта-почерковеда Шукюра Гусейнова из Центра независимой экспертизы был четок и категоричен – подпись Магеррамова грубо подделали. В заключении эксперт указал на многочисленные детали, позволившие прийти к такому выводу.
Кроме того, находящаяся в Мадриде (Испания) штаб-квартира Всемирной организации интеллектуальной собственности направила в ответ на запрос адвоката электронное письмо с подтверждением, что право на товарный знак «SHAURMA №1» с реестровым номером 2010 0274 от 3 марта 2010 года принадлежит Джейхуну Магеррамову. Подтверждено и то, что это право признается также до конца октября 2023 года на территории Беларуси, Китая, Ирана, Казахстана, Украины и России.
Помимо этого, адвокат получил документальные свидетельства, что право Джейхуна на данную интеллектуальную собственность признано в бюллетене «Промышленная собственность» о «Товарных знаках и географических показателях».
Содержание документов, полученных адвокатом Туралом Алиевым, не оставляет сомнений в том, что «предприимчивый» Теймур Имамвердиев лишится не только незаконно присвоенных прав на интеллектуальную собственность, но и, не исключено, нескольких лет свободы за фабрикацию документа и присвоение собственности, сохранность которой гарантирована государством.
Haqqin.az будет внимательно следить за ходом данного процесса. Судя по всему, «опыт» по продаже одной квартиры сразу нескольким лицам вдохновил некоторых умников на использование его и в сфере интеллектуальной собственности. И если вовремя не остановить этих «новаторов», то в Азербайджане, не исключено, могут появиться двойники-владельцы научных изобретений, литературных бестселлеров и креативных логотипов.