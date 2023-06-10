В Баку научились подделывать и отнимать товарные знаки. Громкое дело «SHAURMA №1»

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:31

Судебная тяжба, много лет продолжающаяся вокруг сети кафе «SHAURMA №1», обрастает новыми эпизодами. На сей раз выяснилось, что путем подделки документов владелец сети потерял право и на сам товарный знак. Об этом haqqin.az рассказал Джейхун Магеррамов - официальный глава сети «SHAURMA №1» и один из участников судебного процесса. «Судебное разбирательство все еще продолжается, а потому не хочу вмешиваться в его ход, - начал Джейхун. – Но недавно наш новый адвокат, Турал Алиев, выяснил, что право на товарный знак «SHAURMA №1», выданное в свое время на мое имя, каким-то образом перешло к другому человеку…»

В этой связи следует уточнить, что право на товарный знак, как и патенты и прочие права на интеллектуальную собственность выдаются соответствующим государственным органом и подтверждается свидетельством. Именно такое свидетельство от 4 марта 2010 года (номер реестра 2010 0274), фиксирующее право на товарный знак «SHAURMA №1», Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам выдал Джейхуну Магеррамову. Учитывая, что речь идет об официальном документе, заверенным государственной структурой, Магеррамов и мысли не допускал, что кто-то сможет внести в него изменения без его личного согласия. Но, как выяснилось, владелец товарного знака сильно заблуждался, поскольку бывшие партнеры Магеррамова готовили за его спиной продуманный подвох с далеко идущим прицелом. Как стало известно, липовые права на товарный знак понадобились одному из первых партнеров Магеррамова, Теймуру Имамвердиеву, чтобы переоформить на свое имя всю сеть «SHAURMA №1». И выяснилось это только в ходе судебного процесса, иначе законный владелец прав и дальше продолжал оставаться в полном неведении. По счастью для доверчивого предпринимателя, его новый адвокат, Турал Алиев, всерьез взялся за выяснение законности прав, выданных Теймуру Имамвердиеву, и ужаснулся, узнав какими невообразимо грубыми методами он их получил. «В ответ на запрос предыдущего адвоката Магеррамова, Агентство интеллектуальной собственности сообщило, что право на товарный знак оформлено на имя Теймура Имамвердиева, - рассказал Турал Алиев. – При этом, и дата выдачи, и реестровый номер были те же, что и на правах моего клиента. Получалось, что один и тот же документ выдан одновременно двум разным юридическим лицам. Но так ведь не бывает, верно? И тогда я начал разматывать клубок этой истории, выявив в итоге сложную технологию подтасовок и подделок, путем которых Имамвердиев провернул сделку по незаконному присвоению чужого товарного знака». Как выяснил дотошливый адвокат, на первом этапе Имамвердиев подделал подпись истинного владельца, Джейхуна Магеррамова, о добровольной передаче ему права без принятого в таких случаях нотариального заверения документа. После чего, «с помощью» чиновников Госкомитета по стандартизации, оформил липовый документ на владение интеллектуальной собственностью. Затем Имамвердиев нашел себе подельника, некоего Сабухи Алиева, и переоформил на него сертификат на право владения, но уже как положено, через нотариуса. А спустя некоторое время Сабухи Алиев, также через нотариуса, переоформил документ уже на самого Имамвердиева.