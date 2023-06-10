Игры будут проходить в «Тутовом саду». В группе «А» сыграют «Нефтчи», Германия, Румыния и Турция. В группе «B» сборной Азербайджана будут противостоять Нидерланды, Венгрия и G FLOU.EXE.

В соревновании примут участие восемь команд. Помимо сборной Азербайджана и бакинского «Нефтчи», это также команды Германии, Нидерландов, Румынии, Венгрии, Турции и японский клуб G FLOU.EXE.

Сегодня в Шуше стартуют матчи четвертого этапа Женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series).

В 13:00 турнир откроет матч Германия – Турция. В 13:50 свою первую игру проведет «Нефтчи». Соперник на старте – Румыния. В 14:15 начнется матч Азербайджан – Венгрия. В 14:50 «Нефтчи» выйдет на свою вторую игру и сыграет с Турцией. А в 15:15 сборная Азербайджана померится силами с японками.

Групповой этап завершится двумя матчами с участием азербайджанских команд. В 17:30 стартует игра «Нефтчи» - Германия, а в 17:55 – Азербайджан – Нидерланды.

По итогам предварительной стадии победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 2-3-е места, сыграют в стыковых матчах за попадание в четверку лучших. Матчи плей-офф состоятся 13 июня.

Три предыдущих этапа FİBA 3x3 Women`s Series прошли в Ухани (Китай), в нашей Астаре и французском Клермон-Ферране. Первые два этапа выиграл Китай, а в Клермон-Ферране победила Франция.