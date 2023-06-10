Землетрясения в Гобустане и на Каспии

В Гобустанском районе произошло землетрясение, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение магнитудой 3 зарегистрировано в 03:37 по местному времени в 12 км южнее станции Гобустан. Эпицентр находился на глубине 57 километров. Подземные толчки не ощущались.

Кроме того, в Каспийском море также зафиксировано землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,4 зарегистрированы в 05:09 по местному времени. Очаг залегал на глубине 56 километров.