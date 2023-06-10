Украина наступает и освобождает видео
Украинские военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского деоккупировали село Сторожевое Великоновосёлковского района Донецкой области, об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует...Слава Украине!" - написала она в соцсетях.