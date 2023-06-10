Грузия все еще надеется

Тбилиси планирует завершить выполнение 12 реформ в июне в рамках евроинтеграции, чтобы Грузия могла получить статус кандидата в члены Европейского союза в декабре текущего года. Об этом заявил лидер правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Грузия Online.

По его словам, работа грузинских властей над реализацией плана из 12 пунктов на пути к членству в ЕС ведется «активно, а реализация всех реформ завершится к концу июня, и страна будет готова к получению статуса кандидата».

«Надеюсь, что политическое решение, которое Европейский совет примет в декабре, будет справедливым. К сожалению, в прошлом году Европейский совет принял разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в этом случае в декабре будет принято справедливое политическое решение», — сказал Ираклий Кобахидзе.