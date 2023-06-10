Оштрафован один из известных ресторанов Баку

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана на основании жалоб граждан определило, что ресторан Cratos Hall, который расположен в Бинагадинском районе, загрязняет атмосферу, сообщили haqqin.az в Министерстве.

Как сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Гафар Агаев, в ходе исследовательских и измерительных работ было установлено, что выбросы вредных веществ в атмосферу превышают норму из-за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений.

По данному факту в отношении доверенного лица учреждения Яшара Гасымова был составлен протокол, и он был оштрафован как должностное лицо. Гасымву дано указание обеспечить соответствие технических показателей очистных сооружений на заводе нормам и предотвратить загрязнение воздуха.