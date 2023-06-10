Турецкая лира бьет антирекорды
Турецкая лира в начале сессии в понедельник упала до нового рекордного минимума против доллара США, при этом пара доллар/лира достигла 23,77, пишут турецкие СМИ.
Инвесторы ждут сигналов об изменениях в денежно-кредитной политике после назначения нового управляющего Центрального банка, которая, как ожидается, будет повышать ставки.
Отметим, что пара доллар/лира торговалась по 23,6 после достижения рекордного максимума до начала текущей сессии.
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