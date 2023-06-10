Открытие Золотого Базара в торговом центре «Шерг Базары» ФОТО
9 июня состоялось грандиозное открытие Золотого Базара в великолепном архитектурном памятнике «Шерг Базары». Мероприятие поразило воображение прибывших гостей своим размахом и оригинальной программой.
Представитель управляющей компании FMG Фуад Ибрагимов рассказал, что отныне в обновленном торговом центре «Шерг Базары» покупателям доступны ювелирные бутики с широким выбором золотых изделий.
В частности, надо сказать, что рынок золота здесь отличается от всех прочих центров продажи золота своей неповторимой атмосферой восточного стиля, простором, разнообразием, безопасностью и удобной парковкой. При этом в специально отведенном месте независимыми экспертами будет осуществляться точное определение пробы ювелирных изделий.
Как мы знаем, ювелирные изделия любят во всем мире, особенно в восточных странах, а в Азербайджане они еще и являются неотъемлемой частью наших традиций. В «Шерг Базары» представлены работы лучших ювелиров страны. Приглашаем всех ценителей изысканных украшений в обновленный «Шерг Базары».
Дефиле с презентацией филигранных работ лучших ювелиров вызвало овации и неподдельный интерес дорогих гостей. Но, несомненно, гвоздем программы стала блистательная народная артистка Бриллиант Дадашова.
В завершение вечера гости наслаждались фуршетом под аккомпанемент инструментальной группы Tar Band Music. Приглашаем Вас посетить уникальный торговый центр «Шерг Базары», который претендует стать цитаделью изящества и утонченного вкуса.