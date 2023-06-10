В частности, надо сказать, что рынок золота здесь отличается от всех прочих центров продажи золота своей неповторимой атмосферой восточного стиля, простором, разнообразием, безопасностью и удобной парковкой. При этом в специально отведенном месте независимыми экспертами будет осуществляться точное определение пробы ювелирных изделий.

Как мы знаем, ювелирные изделия любят во всем мире, особенно в восточных странах, а в Азербайджане они еще и являются неотъемлемой частью наших традиций. В «Шерг Базары» представлены работы лучших ювелиров страны. Приглашаем всех ценителей изысканных украшений в обновленный «Шерг Базары».

Дефиле с презентацией филигранных работ лучших ювелиров вызвало овации и неподдельный интерес дорогих гостей. Но, несомненно, гвоздем программы стала блистательная народная артистка Бриллиант Дадашова.