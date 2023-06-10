Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что больше половины населения мира поддерживает российскую войну в Украине.

«Доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика», - заявил Херш в интервью, вышедшем на канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

«Идея о том, что Россия находится в отчаянном положении, просто ошибочна. Она продолжает торговать нефтью даже по сниженным ценам, к примеру, для Индии. Больше половины населения мира поддерживает в войне Россию, а не США. Такого никогда не было. Мы потеряли доверие по всему миру», - добавил американский журналист.