Корея и Россия в борьбе против империализма

КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину.