Корея и Россия в борьбе против империализма
КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы.
Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину.
В телеграмме Ким Чен Ын выразил полную поддержку и солидарность с российским народом, готовность к укреплению стратегического сотрудничества.
«Стойкий и мудрый российский народ, пустив глубокие корни на обширной территории, долгие годы создавал гордую историю и культуру, проходил овеянный славой путь развития, демонстрируя достоинство и внушительный облик могучего государства», - говорится в телеграмме.