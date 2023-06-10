Названы опасные пляжи в Азербайджане

В связи с подготовкой к лету 2023 года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов провел мониторинг санитарного состояния пляжей в городах Баку и Сумгаит, в Ленкоранском, Хачмазском и Астаринском районах республики, а также показателей качества морской воды с помощью лабораторных методов исследования.

Согласно результатам лабораторных исследований, физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувелан, Новханы, Горадиль, Нардаран, Бильгя и Пиршаги города Баку оказались в пределах нормы.

В санитарно-защитных зонах пляжей Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района и пляжей города Сумгаит, в северной прибрежной зоне республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сеидли), а также на пляжных участках южного региона (Ленкоранский и Астаринский районы) проведен мониторинг качества морской воды. На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.