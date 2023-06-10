Алиев поздравил Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину по случаю государственного праздника РФ – Дня России.

«Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня», - говорится в послании, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.

Глава азербайджанского государства особо отметил подписанную двумя странами Декларацию о союзническом взаимодействии, «которая наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы».

«Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России – счастья и благополучия.