Зеленский: МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование разрушения Каховской ГЭС.

В заявлении Зеленского, опубликованном на его сайте, сказано, что представители МУС посетили Херсонскую область Украины после обращения генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась», — заявил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению, что вызвало массовое затопление населенных пунктов.