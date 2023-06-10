В Армении заявили: Пашинян ответит

Никол Пашинян в этом месяце выступит в прямом эфире с докладом в следственной комиссии по 44-дневной войне. Нет сомнений в том, что будет поставлен последний акт пропаганды власти, в ходе которого Пашинян обвинит всех возможных внутренних и внешних игроков в развязывании войны, ее поражении и последствиях с целью избежания ответственности за этот позор. Об этом пишет армянский политолог Сурен Суренянц.

По его словам, в качестве основных мишеней обвинения премьер назовет «прежние власти, армию и Россию».

«Унижение Армении продолжается, потому что у власти продолжает оставаться Пашинян, подчиняя государственную политику повестке продления собственной власти. Однако Николу Пашиняну не удастся избежать ответственности», - добавил Суренянц.