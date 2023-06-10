Разведка Британии о нетипичном поведении Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе проявил ранее не свойственную ему медийную активность. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

"В течение последней недели... Шойгу поддерживал повышенное внимание общества, предположительно, с целью представить себя лицом, которое держит на контроле стратегические вопросы, когда Украина ускоряет наступательные операции. В частности, Шойгу выступил по меньшей мере с двумя комментариями о российских оборонительных операциях, в том числе с почти наверняка серьезно преувеличенными утверждениями об украинских потерях. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он почти исчезал из общественного пространства", - говорится в сообщении.