В Баку поймали очередного наркоторговца Фото
В Баку у мужчины, входящего в сеть иранского наркоторговца по имени “Бехзат”, изъято 3 килограмма героина и опиума.
Как сообщили в МВД Азербайджана, в Насиминском районе задержан человек, организовавший сбыт наркотических средств. В ходе операции, проведенной сотрудниками районного управления полиции, был задержан ранее неоднократно судимый Эльнур Алекперов.
По факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.