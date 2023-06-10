В Азербайджане расследуют видео с дачей взятки педагогу
В связи с распространившимися в сети кадрами, на которых родители школьников дарят золотые украшения педагогу в день выпуска учащихся 4-го класса полной средней школы №1 города Хырдалан, в Апшерон-Хызинском региональном управлении образования проводится проверка, сообщили в структуре.
«Апшерон-Хызинское региональное управление образования осуждает действия учительницы начальных классов Ягут Агамалиевой, наносящие ущерб репутации педагога. Мы в очередной раз подчеркиваем, что подобные случаи недопустимы.
В связи с произошедшим проводится проверка, общественности будет предоставлена дополнительная информация», - отмечается в сообщении.
В то же время родители первоклассников школы № 9 города Хырдалан поделились снимками, на которых учителю подарили золотой браслет на «празднике азбуки». Кадры проверяются.