В АЖД сказали «нет» бумажным билетам

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с целью расширения цифровых расчетов, устранения очередей перед киосками и кассами, а также предотвращения нанесения ущерба окружающей среде в результате использования бумаги с 1 июля 2023 года прекращает продажу бумажных билетов на поезда, курсирующие по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии, сообщили в пресс-службе компании.

Проезд может оплачиваться бесконтактно с помощью банковской карты, поддерживающей NFC, или проездными картами АЖД, которые можно приобрести в кассах всех станций, действующих на Апшеронской кольцевой линии.

Кроме того, для оптимизации пассажиропотока с первого июля вагоны бизнес-класса также будут использоваться в качестве вагонов эконом-класса.