«Ахмат» первым подписал контракт с Минобороны России

Чеченский отряд «Ахмат» первым подписал контракт с Министерством обороны России об организации службы добровольческих формирований в Украине. Об этом сообщили российские СМИ.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать подобные контракты. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже отказался от этого.

Документ подписали заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии приняли участие командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Алаудинов объяснил подписание контракта тем, что это «позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны».

«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», - заявил замначальника Генштаба РФ.