По информации издания, Берлускони скончался в больнице San Raffaele в Милане, куда был госпитализирован 9 июня, всего через три недели после того, как его выписали из больницы.

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких у политика диагностировали хронический миеломоноцитарный лейкоз. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони пролежал в миланской клинике 45 дней и был выписан из нее 19 мая.

Сильвио Берлускони становился главой правительства Италии рекордные для страны четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он подал в отставку в связи со скандалами и судебным преследованием. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022-го господин Берлускони одержал победу на выборах в сенат от избирательного округа Монца.