НАТО начала крупнейшие в своей истории учения

НАТО начала крупнейшие в истории военно-политического блока воздушные учения в Германии под названием Air Defender 23, пишет Bloomberg.

Учения пройдут на четырех воздушных базах Германии, а также двух — в Нидерландах и Чехии с 12 по 23 июня. В маневрах примут участие более 20 стран, будет задействовано 10 тысяч военнослужащих и порядка 250 самолетов, в число которых входят F-35.

Bloomberg подчеркивает, что небо Германии «будет заполнено военными самолетами» почти на две недели, а учения в том числе должны продемонстрировать мощь альянса.

Районы учений будут закрыты для пассажирского авиасообщения, что вынудит авиакомпании подкорректировать маршруты движения. Помимо стран — членов НАТО в учениях поучаствуют партнеры альянса Япония и Швеция, сообщает France 24.