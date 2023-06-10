Экс-премьер Армении: Российские миротворцы скоро покинут Карабах

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что российский миротворческий контингент покинет Карабах после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, пишут армянские СМИ.

Как отметил Багратян, после установления мира между Баку и Ереваном пребывание российских миротворцев в регионе станет бессмысленным.

«После подписания мирного договора держать там русское войско будет просто бессмысленно. Сегодня это уже проблематично, потому что сейчас данное войско не может и не хочет контролировать Лачинский коридор», — сказал Багратян.

Отметим, что на данный момент Азербайджан и Армения работают над проектом мирного договора, который может быть подписан в ближайшее время.