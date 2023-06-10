Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:56

Саудовская Аравия объявила в воскресенье об инвестиционных сделках на миллиарды долларов между Китаем и арабским миром после первого дня китайско-арабского бизнес-форума, проходящего в Эр-Рияде. Не приходится сомневаться, что ближайшие три как минимум года пройдут в Заливе под знаком бурного роста китайско-арабского партнерства. Только за первый день совместного бизнес-форума подписали около тридцати соглашений – от совместных проектов по производству и продажам электрических и беспилотных автомобилей до строительства заводов по производству железнодорожных вагонов и колес в Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил: «Я не удивлюсь, если в ближайшее время вы услышите больше объявлений о саудовско-китайских инвестициях и совместных предприятиях». И удивляться здесь действительно нечему. В кулуарах бизнес-форума официальные представители Пекина и Эр-Рияда совершенно открыто говорят, что планы китайского «Пояса и Пути», а также саудовской программы Vision-2030 полностью совпадают. И ладно бы они «просто совпали» - судя по всему, они в отдельных их экономических блоках уже согласованы двумя сторонами. И, следовательно, нет принципиальных препятствий для их реализации. Пекин с огромной заинтересованностью смотрит на Залив и встречает ответный заинтересованный взгляд. Руки друг другу протянуты и пожаты. Сейчас идет процесс подписания бумаг, оформляющих новое экономическое партнерство. Что не займет у сторон много времени. И в Эр-Рияде, и в Пекине считают, что возникли благоприятные условия для сближения экономик двух стран, и это нужно максимально использовать. У саудитов есть деньги, у китайцев – передовые технологии производства, которые они готовы продать Эр-Рияду, совершенно не заморачиваясь идеологическими мотивами, как это зачастую делает Вашингтон.

Объем взаимной торговли в 2022 году между двумя странами достиг 106 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Кроме того, на Королевство приходится 25 процентов товарооборота между Китаем и арабскими странами, общий объем которого достиг уже 432 миллиардов долларов, и сохраняет весьма оптимистичные тенденции к дальнейшему росту. Пекин подкупает также и то, что в Эр-Рияде китайским представителям прямо говорят: «Мы готовы стать вашими воротами в арабский мир, а недовольство американцев по данному поводу пусть вас не смущает, решение этого вопроса мы берем на себя». Ради такого партнера, берущего на себя к тому же достаточно сложные дополнительные обязательства политического характера, китайская сторона готова пойти на многое. Что и демонстрирует на нынешнем бизнес-форуме. Но остается главный вопрос. С Китаем и Саудовской Аравией все, в общем-то, понятно. Они решают собственные, в первую очередь, интересы. И если политический интерес Пекина не слишком ярко выражен, а в части «оторвать Эр-Рияд от Вашингтона» вообще просматривается пока слабо, для этого одной экономики пока мало, то саудиты не скрывают, что их действия – сигнал для США. Вот только какой и о чем?