Христо Грозев: Крым освободить реалистичнее, чем Донбасс

Болгарский журналист-расследователь, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев, дал прогноз, когда может закончиться горячая фаза войны в Украине. В интервью "Радио Свобода" он отметил, что если Запад будет наращивать темпы военной помощи Украине, то горячая фаза войны может закончиться уже в 2023 году.

"Это очень сложная формула. Все реально зависит во многом от того, насколько Запад, мир продолжит помогать Украине, а это зависит и от выборов в Америке. Но если все будет идти так, как мы сейчас наблюдаем, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года", – утверждает расследователь.

По его словам, возвращение Крыма – это более реалистичный сценарий, чем освобождение востока Украины, в частности, из-за огромного символического значения полуострова и его географического положения.