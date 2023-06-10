Синоптики обещают жару
13 июня в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.
Завтра в некоторых районах Азербайджана в основном днем ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.