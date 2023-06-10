Китай заявляет: Чечне не продаем

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не поставляет вооружений и техники чеченским подразделениям.

"Мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем вражду", - сказал представитель МИД КНР на брифинге, добавив, что не имеет понятия об открытых доказательствах осуществленной продажи китайской техники Чечне.

"Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинской проблеме", - уточнил китайский дипломат.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что в России впервые была замечена китайская военная техника - бронированные машины China Tiger, которые якобы получили "кадыровцы".