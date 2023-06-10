Министр Набиев: Такси однозначно подорожает

Цены на такси однозначно вырастут, заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр заявил, что нигде в мире нет таких дешевых служб такси: «Мы стремимся обеспечить прокладку и использование около 60 коротких полос для общественного транспорта примерно до конца года.

Сотрудники полиции разрешают движение обычных автомобилей по полосам для общественного транспорта в часы пик. Но отныне так не будет, и гражданин сам поймет, что с помощью автобусов он может быстрее добраться из пункта А в пункт Б».