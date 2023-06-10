Ниагарский водопад, парламент Канады, Торонто… Всюду флаги Азербайджана

Отдел информации 14:08

Во влиятельном канадском издании They.ca опубликована статья о мероприятиях, проведенных в этой стране в связи с 28 Maя – Днем независимости Aзербайджана. В статье говорится, что азербайджанская община, вносящая существенный вклад в культурное разнообразие Канады, торжественно отметила в различных городах этой страны создание первой на Востоке демократической республики. Так, всемирно известный Ниагарский водопад, находящийся между США и Канадой, был освещен цветами флага Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости. Это грандиозное событие, организованное функционирующим в США Азербайджанским центром по среднезападным штатам Соединенных Штатов (ACMA) с участием осуществляющего деятельность в Канаде Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" в 22:30 по времени США, привлекло внимание находившихся на этой территории местных жителей и туристов.

Члены ACMA и проживающие в Канаде наши соотечественники, развевая флаги Азербайджана, наблюдали за этим событием. Соотечественники танцевали под звуки национального танца "Яллы", являющегося символом единства и солидарности азербайджанского народа, и поделились радостью праздника с туристами, фотографирующимися на фоне восхитительного вида водопада. Проявившие интерес к акции были проинформированы о Дне независимости Азербайджана. А в столице Канады Оттаве перед зданием парламента страны состоялась церемония торжественного поднятия флага Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости. В церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры "Ветен" и Домом Азербайджана в Торонто, приняли участие члены парламента Канады, сотрудники посольств Азербайджана и Турции в Канаде, активисты азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто и Монреале, и руководители диаспорских организаций. Среди гостей находилась также новоназначенный посол Турции в Канаде Эсра Демир. На мероприятии выступили депутат парламента Канады Чандра Арья, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова, председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев и другие. Выступавшие, поздравив азербайджанцев Канады с 28 Мая – Днем Республики, поделились мнением об истории, значении этого грандиозного события, динамичном развитии современного Азербайджанского государства, являющегося политическим преемником Азербайджанской Демократической Республики, отметили вклад азербайджанской общины в общественно-политическую, социально-экономическую, гуманитарную сферы и культурное разнообразие Канады.

После официальной части Лалин Гасанова под звуки государственного гимна Азербайджана подняла перед парламентом Канады наш трехцветный флаг. На мероприятии были представлены азербайджанские танцы и прозвучали стихи, посвященные родине, в исполнении учащихся функционирующей в Оттаве школы азербайджанского языка "Карабах". Церемония поднятия государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости состоялась и перед зданием парламента провинции Онтарио в канадском городе Торонто. В мероприятии, организованном Азербайджанским центром искусства и культуры "Ветен", приняли участие члены парламента Онтарио, представители азербайджанской общины и других народов, питающих дружественное отношение к нашей стране. Объявив торжественную церемонию открытой, бывший министр по делам гражданства и мультикультурализма Канады, общественный деятель Тони Рупрехт выразил признательность участникам мероприятия, проведенного в ознаменование 105-й годовщины государственной независимости Азербайджанской Республики.

Второй заместитель председателя Комитета Палаты представителей Законодательной ассамблеи Онтарио Патрис Барнс поприветствовала участников мероприятия, отметила, что с удовольствием участвует вместе с нашими соотечественниками в церемонии празднования такого исторического события, как отделение Азербайджана 105 лет назад от Российской империи и провозглашение светской республики. Oт имени Законодательной ассамблеи она вручила руководителю Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасановой подписанное спикером Тедом Арноттом официальное поздравительное послание по случаю 28 Мая – Дня независимости. Генеральный консул Синем Минган, член парламента провинции Онтарио, помощник министра туризма, культуры и спорта в парламенте Канады Шереф Сабави и член парламента провинции Онтарио Крис Гловер поздравили нашу общину с историческим событием. Азербайджанской общине были переданы поздравительные послания, подписанные премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом, лидером официальной оппозиции Онтарио Марит Стайлз, представителем Партии зеленых Майком Шрайнером и поздравление Либеральной партии.

Выступая на мероприятии, руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова поблагодарила гостей, разделивших радость азербайджанской общины. Она отметила, что проживающие в Канаде азербайджанцы вместе будут стремиться к дальнейшему развитию двухсторонних отношений между нашими странами. Затем в живом исполнении известного вокалиста, президентского стипендиата Гасана Энами прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады. Под звуки нашего гимна Лалин Гасанова подняла государственный флаг Азербайджана. Официальная часть церемонии завершилась исполнением азербайджанского национального танца. В здании парламента провинции Онтарио был устроен прием по случаю знаменательного дня азербайджанского народа. Церемония поднятия флага Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости состоялась также в городе Гамильтон канадской провинции Онтарио. Ha мероприятии, организованном азербайджанской общиной Гамильтона в городском центре City Hall, под звуки государственного гимна Азербайджана был поднят наш трехцветный флаг.