Определены правила поездок на электросамокатах по бульвару

При этом отмечается, что полностью ограничивается движение на электросамокатах по прибрежной полосе, где прогуливается большое число посетителей бульвара, разрешается - на выделенных для движения на электросамокатах полосах, на которых недавно установлены соответствующие дорожные знаки.

«Лиц, управляющих этим транспортным средством, просим соблюдать новые правила, а операторов, сдающих в аренду скутеры, применять новшества, связанные с ограничением скорости, в программном обеспечении для электросамокатов. Операторов, у которых нет соответствующего программного обеспечения, заняться его подготовкой, обеспечив соблюдение новых правил. В случае несоблюдения правил будут приниматься меры», - отмечает Управление Приморского бульвара.

С 1 июня на движение электросамокатов на территории Приморского национального бульвара был введен запрет на основании жалоб граждан. После введенного запрета, любители данного вида транспортного средства направили многочисленные обращения в Управление приморского бульвара с просьбой пересмотреть запрет. В связи с этим была подготовлены правила движения электросамокатов на бульваре.