Саудиты спешат с деньгами в Шушу фото
Накануне в Шуше состоялось второе заседание Совместного делового совета Азербайджан - Саудовская Аравия.
«Мероприятие было организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана KOBIA и Федерацией палат Саудовской Аравии», - сообщил председатель правления Агентства Орхан Мамедов.
На встрече обсуждались вопросы расширения деловых связей и инвестиционных возможностей в Карабахе.
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