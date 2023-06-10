В Москве нашли изрезанное тело депутата
Тело депутата Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александра Колодича нашли изрезанным в подвале дома в Новой Москве, сообщают российские СМИ.
По данным столичной прокуратуры, изрезанное ножом тело 58-летнего мужчины обнаружили в подвале частного дома утром 12 июня. Его жена, которую преступник ударил ножом, чудом выжила. Женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями.
По предварительной информации, телесные повреждения супругам нанес рабочий, помогавший им в уходе за приусадебным участком.