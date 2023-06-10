В Евросоюзе готовятся к многолетней войне в Украине

Евросоюз готовится к тому, что война в Украине затянется на несколько лет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому», — сказал Бретон в эфире радио RMC.

Как отметил Бретон, возможности для введения санкций против России пока не исчерпаны. По его словам, «никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам». Тьерри Бретон убежден, что «если Украина когда-то и победит, то военным путем», вернув себе «необоснованно оккупированные территории». «Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы».