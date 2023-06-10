Посол: Эрдоган приедет сегодня в Азербайджан Обновлено 15:52
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи анонсировал приезд турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку сегодня.
"Ждем нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня состоится большая встреча и объятия братьев", - говорится в публикации посла Турции в АР Джахита Багчи.
Ранее сообщалось, что визит турецкого лидера запланирован на 13 июня.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ‘ın yolunu gözlüyoruz.— Cahit Bağcı (@cahitbagci) June 12, 2023
Gardaşların büyük buluşması ve kucaklaşması bugün gerçekleşecek. 🇹🇷🤝🇦🇿 #TekmilletİkiDevlet pic.twitter.com/o8prIOhKEN
* * * 15:08
Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 13 июня его будет сопровождать Синан Оган, сообщают турецкие СМИ.
Отметим, что Синан Оган, баллотировавшийся в президенты Турции от политического блока ATA, во втором туре выборов поддержал Эрдогана.