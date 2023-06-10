Западные азербайджанцы поднимают голос
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему «Западный Азербайджан: наше историко-культурное наследие, подвергшееся геноциду. Возрождение историко-культурного наследия Западного Азербайджана».
Как передает haqqin.az, во встрече принимают участие более 50 представителей министерств, общественных объединений, СМИ, депутаты парламента.
Открывая мероприятие, депутат Ганира Пашаева заявила, что целью слушаний является ознакомление мировой общественности с богатым историко-культурным наследием Западного Азербайджана как составной части концепции президента Азербайджана «Великое возвращение». Она отметила, что изучение и пропаганда наследия этого региона должны стать миссией азербайджанской творческой интеллигенции, СМИ, деятелей культуры, на тему Западного Азербайджана следует проводить международные выставки, публиковать материалы в престижных зарубежных СМИ.
Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли обратил внимание на политику армян по присвоению или приписыванию другим народам азербайджанского наследия на исконных азербайджанских землях. «Прежде всего мировая общественность должна знать о материальном и культурном наследии Западного Азербайджана. Это многочисленные мечети, крепости, кладбища, памятники. К примеру, если в начале XIX века в Иреване были сотни мечетей, то сейчас там осталась лишь Голубая мечеть, которую армяне приписывают персам. Кроме того, уничтожаются азербайджанские топонимы на этих землях. В Западном Азербайджане не было ни одного географического названия армянского происхождения».
Замминистра культуры Саадат Юсифова предложила составить точный перечень всех историко-культурных памятников – тех, что разрушены, и тех, что сохранилось. По ее словам, современные технические средства позволяют составить точный каталог историко-культурных памятников, устранить неточности в этой сфере, которыми активно пользуются армянские фальсификаторы. Это можно сделать на основе данных зарубежных центров, которые ведут мониторинг памятников истории на территории Армении, предложила Юсифова.
Она оценила как террор уничтожение властями Армении культурного наследия на исторических землях азербайджанцев, которые ныне находятся в Армении.
По словам Юсифовой, международные организации должны отреагировать на уничтожение азербайджанских памятников на территории современной Армении так же, как отреагировала мировая общественность на разрушение статуй Будды «Талибаном». «К примеру, под предлогом градостроительства армяне разрушили исторический центр Еревана, который является азербайджанским наследием. Теперь под угрозой разрушения мечеть Гаджи Имамверди в историческом квартале Тепебаши в Ереване, которую армянские власти готовятся снести. Такая же участь грозит всему азербайджанскому кварталу», - сказала она.
Согласно международному праву, уничтожение исторического наследия является преступлением против человечества. Для защиты памятников Западного Азербайджана есть все возможности и механизмы, отметила Юсифова.
Экс-министр образования, член Общины Западного Азербайджана Мисир Марданов рассказал, как он в 2001 году посетил этот регион, а именно свое родное село. «Там никто не живет. Все села и города практически пустые… Нам уже сейчас нужно готовиться к возвращению к родным очагам. Пока не поздно, следует задокументировать весь процесс изгнания населения из Западного Азербайджана… В 2001 году в моем родном селе было 150 домов, в 50 из них проживали старики, остальные пустовали… Предлагаю всем выходцам из Западного Азербайджана, выехавшим в другие страны мира, принять участие в процессе защиты нашего наследия в этом регионе», - сказал Марданов.