Западные азербайджанцы поднимают голос

Открывая мероприятие, депутат Ганира Пашаева заявила, что целью слушаний является ознакомление мировой общественности с богатым историко-культурным наследием Западного Азербайджана как составной части концепции президента Азербайджана «Великое возвращение». Она отметила, что изучение и пропаганда наследия этого региона должны стать миссией азербайджанской творческой интеллигенции, СМИ, деятелей культуры, на тему Западного Азербайджана следует проводить международные выставки, публиковать материалы в престижных зарубежных СМИ.

Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли обратил внимание на политику армян по присвоению или приписыванию другим народам азербайджанского наследия на исконных азербайджанских землях. «Прежде всего мировая общественность должна знать о материальном и культурном наследии Западного Азербайджана. Это многочисленные мечети, крепости, кладбища, памятники. К примеру, если в начале XIX века в Иреване были сотни мечетей, то сейчас там осталась лишь Голубая мечеть, которую армяне приписывают персам. Кроме того, уничтожаются азербайджанские топонимы на этих землях. В Западном Азербайджане не было ни одного географического названия армянского происхождения».

Замминистра культуры Саадат Юсифова предложила составить точный перечень всех историко-культурных памятников – тех, что разрушены, и тех, что сохранилось. По ее словам, современные технические средства позволяют составить точный каталог историко-культурных памятников, устранить неточности в этой сфере, которыми активно пользуются армянские фальсификаторы. Это можно сделать на основе данных зарубежных центров, которые ведут мониторинг памятников истории на территории Армении, предложила Юсифова.

Она оценила как террор уничтожение властями Армении культурного наследия на исторических землях азербайджанцев, которые ныне находятся в Армении.