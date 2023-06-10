Беспилотники атаковали поезд в Белгородской области

По его данным, один из беспилотников ударил в хвостовую часть поезда, а другой взорвался прямо перед локомотивом, после чего 15 пустых вагонов сошли с рельсов. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших нет.

Эту информацию подтверждает телеграм-канал Baza. Однако, пишет Mash, вагоны сошли с рельсов из-за подрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено под железнодорожным полотном. Взрыв произошел под пятым вагоном.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о ЧП, но не уточнял его причину. Движение поездов восстановили 11 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги.

Также 10 июня дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. После этого в районе начались перебои со связью.