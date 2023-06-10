Боррель заявил, когда ждать переговоров по Украине

Мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США, намеченных на 2024 год. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Odna Cero.

«Думаю, что он (президент России Владимир Путин) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал Боррель, добавив, что если бы был другом Путина, то сказал бы, что тот совершил огромную ошибку и рекомендовал бы ее исправить как можно скорее.

Таких действий ждут от Китая, отметил Боррель.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев не будут вести переговоры на основе мирных инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки.