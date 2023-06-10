Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:05

Адмирал Али Шамхани, бывший председатель Верховного совета Ирана по национальной безопасности, уволенный несколько недель назад, ежемесячно получал от крупного наркобарона Наджи Шарифа-Зиндашти, действующего под негласной эгидой КСИР, взятку в размере 3,5 миллиона долларов. Это сенсационное заявление сделал вещающий из Лондона телеканал Iran International, источник которого сообщил, что вместе с миллионными взятками Зиндашти раз в месяц лично доставлял Шамхани наркотики. Сообщается, что связь Шамхани с Зиндашти стала одной из причин, по которой верховный религиозный лидер Али Хаменеи уволил адмирала в прошлом месяце. Источник телеканала Iran International сообщил, что тандем Шамхани-Зиндашти и их ближайшее окружение входят в «клуб друзей» КСИР, контролирующий торговлю наркотиками и транзит. В него входят высшие должностные лица КСИР, высокопоставленные члены Высшего совета национальной безопасности Ирана, а также руководители муниципалитета Тегерана и депутаты Меджлиса.

Если исходить из авторитетных международных данных, в том числе из отчета Государственного департамента США по борьбе с наркотиками, иранский Корпус стражей исламской революции ежегодно зарабатывает на торговле и транзите наркотиков десятки миллиардов долларов. Эти деньги являются одним из основных источников, используемых для финансирования деятельности иранских прокси в странах Ближнего Востока. И хотя Шамхани, являвшийся высокопоставленным членом «Клуба друзей», вынудили покинуть пост председателя Верховного совета ИРИ по национальной безопасности, сеть по распространению наркотиков все еще работает, не встречая сколь-нибудь серьезных препятствий. Как утверждает телеканал Iran International, через эту сеть проходит более 20 процентов наркотиков, распространяемых по Ирану, и около 35 процентов, поставляемых в Тегеран. Iran International напоминает, что из секретных документов, которые выложили в интернет хакеры, связанные с «Народной организацией моджахедов», стало известно, что у Шамхани были довольно натянутые отношения с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Известно, что последний обвинил Шамхани в недостаточно глубоком анализе и поверхностном подходе к массовым протестам, охватившим Иран в прошлом году. Впрочем, это далеко не единственная причина увольнения Али Шамхани.

Сообщается, что теперь уже бывший председатель Верховного совета ИРИ по национальной безопасности, впрочем, как и большинство высокопоставленных чиновников иранского режима, был насквозь коррумпирован, а сыновья адмирала, Хасан и Хусейн, владели десятками предприятий, в том числе крупной судоходной компанией. Также есть сообщения о весьма экстравагантном образе жизни членов семьи Шамхани в Иране и за рубежом. После слухов о том, что даже младший внук адмирала владеет несколькими объектами недвижимости, а на одном из его банковских счетов хранятся сотни тысяч долларов, власти его заблокировали. Журналист Iran International Моджтаба Пурмохсен опубликовал несколько разоблачений противозаконных деяний родных и близких Шамхани, в том числе его племянников Мууда и Наджи. Помимо обвинений в коррупции, ряд экспертов считают, что отстранение Шамхани могло быть связано с делом бывшего заместителя министра обороны Ирана, британско-иранского гражданина Алирезы Акбари, казненного по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Акбари был союзником Шамхани, и его казнь была истолкована как шаг, направленный на ослабление позиций Шамхани.