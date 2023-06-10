Заявление Минобороны Азербайджана
Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 12 июня в 14:15 подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции вооруженных сил Армении в Зодском направлении Басаркечарского района, не соответствует действительности.
"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную армянской стороной", - говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
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