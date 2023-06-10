Израильтяне стали чаще приезжать в Азербайджан

За последние 5 месяцев 2023 года число граждан Израиля, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 611 человек, сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно статистическим данным, в прошлом году число прибывших из Израиля в Азербайджан увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 23 935 человек.