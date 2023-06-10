Главный тренер футбольного клуба « Карабах » Гурбан Гурбанов в эти дни находится в Шуше. Он прибыл сюда по приглашению Федерации баскетбола Азербайджана, которая проводит в культурной столице этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

Гурбанов, впервые приехавший в Шушу, посетил основные достопримечательности города. В частности, он побывал в мечети, а также на территории так называемой «виллы Мхитаряна», откуда открывается прекрасный вид на Ханкенди.

Слухи о том, что дом, который сейчас находится в полуразрушенном состоянии, принадлежал армянскому футболисту Генриху Мхитаряну, пошли еще в ноябре 2020 года. По другой версии, эта была вилла кого-то из высокопоставленных чиновников Федерации футбола Армении.

«Увидел красивые края, нашу прекрасную Шушу. Много гулял по городу, увидел много мест. Очень рад тут побывать. В памяти всплыли минувшие дни…»

Комментируя прогулку по Шуше и посещение виллы, Гурбан Гурбанов в разговоре с журналистами сказал:

Говоря о баскетбольном турнире, наставник «Карабаха» отметил, что всегда интересовался этим видом спорта.

«Президент Федерации баскетбола Азербайджана, министр образования и науки Эмин Амруллаев пригласил меня посетить соревнования в Шуше. Я с удовольствием принял приглашение. Очень интересно и приятно.

«Карабаху» предложили создать баскетбольный клуб и принять участие в чемпионате Азербайджана. Президент Федерации обсуждал этот вопрос с нашим руководством. Есть вероятность, что у нас будет баскетбольный клуб», - заявил Гурбан Гурбанов.