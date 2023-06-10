Турция наладит военное производство в Азербайджане

Турецкая текстильная компания Akıncılar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно подписанному между сторонами протоколу, в Азербайджане будет создано совместное производственное предприятие и лаборатория. Продукцию оборонного назначения, которую будут производить на совместном предприятии в Азербайджане, планируется поставлять и в третьи страны.