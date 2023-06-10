Турция наладит военное производство в Азербайджане
Турецкая текстильная компания Akıncılar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно подписанному между сторонами протоколу, в Азербайджане будет создано совместное производственное предприятие и лаборатория. Продукцию оборонного назначения, которую будут производить на совместном предприятии в Азербайджане, планируется поставлять и в третьи страны.
«В течение трех лет производство в братской республике перейдет на всецело отечественные материалы. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В инновационном центре инженеры Akıncılar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство», - сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе.
Отмечается, что на сегодняшний день компания Akıncılar производит в Измире бронежилеты, баллистические каски, формы и т.д.