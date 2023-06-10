Kontakt приносит в дома своих покупателей еще один мировой бренд - Bеко с выгодными возможностями.

Так, теперь все товары Bеко, одного из самых быстроразвивающихся брендов европейского рынка, от экономичной мелкой бытовой техники до холодильников, долго сохраняющих продукты без потери их качества, можно приобрести в магазинах Kontakt в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии. При оплате наличными действуют специальные скидки.

Наряду с покупкой бытовой техники Bеко, вдохновляющей на здоровый образ жизни, на выгодных условиях сегодня вы сможете принять участие в акции «Шеш-Гоша» и получить обратно 5%, 25%, 100% стоимости товара, а самое главное, БЕСПЛАТНО получить электромобиль Volkswagen ID.4.