Мировой бренд Beko в магазинах Kontakt Рассрочка на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии
Kontakt приносит в дома своих покупателей еще один мировой бренд - Bеко с выгодными возможностями.
Так, теперь все товары Bеко, одного из самых быстроразвивающихся брендов европейского рынка, от экономичной мелкой бытовой техники до холодильников, долго сохраняющих продукты без потери их качества, можно приобрести в магазинах Kontakt в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии. При оплате наличными действуют специальные скидки.
Наряду с покупкой бытовой техники Bеко, вдохновляющей на здоровый образ жизни, на выгодных условиях сегодня вы сможете принять участие в акции «Шеш-Гоша» и получить обратно 5%, 25%, 100% стоимости товара, а самое главное, БЕСПЛАТНО получить электромобиль Volkswagen ID.4.
Итак, в связи с поступлением бренда только до 24 июня вы сможете приобрести:
- Стиральную машину Beko на 7 кг с 15 программами всего за 599 манатов вместо 900 при покупке наличными;
- Холодильник Beko No Frost объемом 314 л всего за 899 манатов вместо 1380;
- Смарт-телевизор Beko с диагональю экрана 81 см всего за 36 манатов в месяц при покупке в кредит;
- Кондиционер Beko с площадью охвата 30 м2 всего за 55 манатов в месяц.
Одним словом, спешите приобрести товары Bеко, быстро ставшего мировым брендом, специализируясь в сфере бытовой техники с 1955 года, с официальной гарантией производителя в продолжающих радовать вас магазинах по указанным здесь адресам!