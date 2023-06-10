Магнус Карлсен дал согласие сыграть на Кубке мира в Баку

Лидер мирового шахматного рейтинга норвежец Магнус Карлсен подтвердил свое участие на Кубке мира в Баку, который стартует 29 июля.

Карлсен, который отказался защищать титул чемпиона мира, согласился сыграть на Кубке мира – на турнире, где он никогда не выигрывал. Именно это, судя по всему, и послужило мощным стимулом для норвежского гроссмейстера.

Вторым номером в Баку будет россиянин Ян Непомнящий, который не так давно уступил в матче за чемпионскую корону китайцу Динь Лижэню.

Далее по списку следуют Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со (США), Максим Вашье-Ляграв (Франция) и так далее. Среди претендентов на победу и лидеры азербайджанских шахмат Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

Стоит отметить, что трое лучших по итогам бакинского соревнования получат право сыграть в турнире претендентов на чемпионскую корону.

Рейтинг-фаворитом женской части соревнований является Хампи Конеру из Индии. Сильнейшей азербайджанской шахматисткой на Кубке мира будет 22-летняя Гюнай Мамедзаде.

Общий призовой фонд соревнований – 2,5 миллиона долларов.