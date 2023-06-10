На арестованного экс-депутата завели новое дело

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в отношении бывшего депутата, олигарха Дуньямина Халилова и бизнесмена Азада Джавадова, которые совершили преступления будучи в сговоре с должностными лицами ОАО «Международный банк Азербайджана».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Генпрокуратуру, следствие выявило обоснованные подозрения в том, что Дуньямин Халилов и Азад Джавадов в 2001-2015 годах совместно с бывшими должностными лицами ОАО «Международный банк Азербайджана» создали преступную группу и исполняли незаконные указания должностных лиц банка относительно оформления кредитов на имена сотрудников руководимых ими ООО General Construction и «Бакинское предприятие по переработке фундука». Они присвоили денежные средства на общую сумму более 6 млн 642 тыс. манатов, оформленных на имена сотрудников.

На основании собранных по делу доказательств Дуньямину Халилову и Азаду Джавадову предъявлено обвинение по статьям 179.3.1 и 179.3.2 (присвоение и растрата организованной группой и в крупном размере).

Напомним, экс-депутат и кредитный олигарх Дуньямин Халилов в 2017 году был приговорен к 13 годам тюрьмы. Он был арестован в рамках громкого дела о «кредитных олигархах». Экс-депутата обвиняли в присвоении средств, злоупотреблении служебными полномочиями, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях.