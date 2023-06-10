Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell

При поддержке Bakcell состоялась международная велогонка «Дорогая Шуша». В турнире, посвященному 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 100 спортсменов из 14 стран мира.

Велогонка, ставшая настоящим праздником скорости, была организована совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией велоспорта Азербайджана. По итогам пяти этапов победителем турнира стал итальянский велогонщик Эмануэле Ансалони.

Отметим, что международная велогонка «Дорогая Шуша» стартовала 7 июня в Баку и завершилась 11 июня в Шуше.

Bakcell проводит широкомасштабную кампанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Напомним, компания является частью NEQSOL Holding.