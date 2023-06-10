На что азербайджанцы тратят больше всего денег?

В январе-мае 2023 года жители Азербайджана в розничных торговых сетях большую часть своих денег тратили на приобретение продуктов (52,9%). Такие данные приводит Госкомитет статистики страны.

Согласно статистическим данным, для жителей страны в указанном периоде приоритетными стали траты на другие непродовольственные товары (16,1%); текстильные изделия, одежду и обувь (12,7%); бензин и дизельное топливо (5,7%); напитки и табачные изделия (4,7%); электротовары и мебель (4,4%).

Меньше денег жители Азербайджана в январе-мае 2023 года тратили на фармацевтические препараты и медицинские принадлежности (2,5%), компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию (1%).