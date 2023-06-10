Баку назвал Тегерану свои условия

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало условия, при выполнении которых Тегераном Баку может рассмотреть вопрос о возобновлении работы посольства в Иране.

«В последнее время между Азербайджаном и Ираном осуществлен ряд контактов. В ходе переговоров министров иностранных дел (Азербайджана и Ирана) состоялся подробный обмен мнениями вокруг ситуации между нашими странами. Что касается вопроса о возобновлении работы нашего посольства, которая была приостановлена в результате теракта в январе этого года, отметим, что Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом», - говорится в заявлении азербайджанского МИД.

В ведомстве отметили, что виновные и заказчики теракта должны быть привлечены к ответственности и наказаны самым суровым образом: «Азербайджанская сторона должна быть уверена, что имеются условия для безопасной работы посольства, и Баку должны быть даны полные гарантии в этом вопросе».

Напомним, посольство Азербайджана в Иране прекратило деятельность в конце января 2023 года.

Ранее в понедельник, 12 июня, в МИД ИРИ заявили, что для «возобновления официальной деятельности посольства Азербайджанской Республики в Тегеране необходим диалог, и мы обмениваемся мнениями, чтобы предпринять новые практические шаги».