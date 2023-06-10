Град в Шуше испортил планы велосипедистов и чуть не сорвал баскетбольный турнир
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, побывавший вчера в Шуше на церемонии награждения велотура «Дорогая Шуша», а сегодня посетивший стартовавшее соревнование Женской серии FIBA по баскетболу 3x3, рассказал в беседе с журналистами, что из-за выпавшего вчера града велогонка могла быть остановлена.
«Проводим в Шуше очередное международное соревнование, - говорит министр. - Вчера тут завершился велотур «Дорогая Шуша». И как только закончилась гонка, погода резко поменялась. Пошел дождь, затем град… Хорошо, что все это случилось после финиша. А то пришлось бы приостановить соревнование».
Впрочем, на планы организаторов погодные условия все же повлияли. Церемонию награждения пришлось проводить в отеле «Карабах», а не под открытым небом, как планировалось изначально.
А вот организаторам баскетбольного соревнования град нанес более серьезный урон.
«Из-за града и ветра возникли проблемы на баскетбольной площадке, - говорит Фарид Гаибов. - Но сотрудники Федерации баскетбола Азербайджана сделали все, чтобы соревнование состоялось. Очень рады, что вновь проводим спортивное мероприятие в Шуше. И это уже новый вид спорта после велоспорта и шахмат».