Град в Шуше испортил планы велосипедистов и чуть не сорвал баскетбольный турнир

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, побывавший вчера в Шуше на церемонии награждения велотура «Дорогая Шуша», а сегодня посетивший стартовавшее соревнование Женской серии FIBA по баскетболу 3x3, рассказал в беседе с журналистами, что из-за выпавшего вчера града велогонка могла быть остановлена.

«Проводим в Шуше очередное международное соревнование, - говорит министр. - Вчера тут завершился велотур «Дорогая Шуша». И как только закончилась гонка, погода резко поменялась. Пошел дождь, затем град… Хорошо, что все это случилось после финиша. А то пришлось бы приостановить соревнование».

Впрочем, на планы организаторов погодные условия все же повлияли. Церемонию награждения пришлось проводить в отеле «Карабах», а не под открытым небом, как планировалось изначально.