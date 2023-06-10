Озвучен ущерб от подрыва Каховской ГЭС: сумма ужасает

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, затоплено около 55 тысяч гектаров леса. А воды, ставшей непригодной для использования из-за этого теракта, "хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней".

Прокудин сообщил, что постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и эпидемиологической ситуацией, неотложное бурение новых скважин, обеспечение населения питьевой водой, эвакуацию и пути восстановления региона обсудили на выездном заседании парламентского комитета.