Повредив панель, Багиров, не успокоившись, позвонил работнику жилого комплекса и пригрозил вывести из строя и другой лифт.

Напомним, ранее в Сети были распространены видеокадры, как в элитарном жилом комплексе Yeni Həyat, расположенном в центре Баку, судья Бинагадинского районного суда Замиг Багиров ломает кнопки лифта. Инцидент зафиксировала установленная в лифте камера.

Как сообщили haqqin.az в офисе Yeni Həyat, судья Замиг Багиров проживает в 3-м подъезде данного жилого комплекса, в квартире, площадь которой составляет 191,7 кв. м, вместе со своей тещей Сальби Нагиевой. Договор, к слову, был заключен именно на ее имя. Хозяева жилья не оплачивают квартплату уже 5 месяцев, и у них скопился долг в 1 245 манатов, заявили в офисе жилого комплекса. После неоднократных предупреждений руководство ЖК заблокировало карту лифта Багирова. Вместе с тем он мог свободно заходить в здание.

Сам судья выплачивать квартплату не соглашался из-за проблем с парковкой.

Ущерб от действий Багирова уже оценили эксперты - он составляет почти 1 723 маната. Отметим, что в подъезде проживают 192 семьи.